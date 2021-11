Escursionista ferito dopo una scivolata: si alza Pegaso

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 novembre 2021, 17:07

Anche quest’anno a Carrara verrà celebrata la Giornata degli Alberi che ricorre il 21 novembre, istituita con una legge del 2013. A livello nazionale si svolgerà l’iniziativa di forestazione urbana partecipata "Alberi per il Futuro", realizzata in collaborazione con comuni di ogni colore politico

venerdì, 12 novembre 2021, 16:50

Si è tenuta oggi la manifestazione, indetta dai sindacati Cgil-Cisl e Uil di Massa Carrara, davanti allo stabilimento Sanac. Uno sciopero provinciale dell'industria che prevedeva anche un corteo a fianco dei lavoratori

venerdì, 12 novembre 2021, 09:38

Questo il pensiero del dottor Luca Fialdini, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara

giovedì, 11 novembre 2021, 17:37

Tocca a un privato farsi carico dell’affitto di un ambulatorio per incoraggiare un giovane dottore a sostituire Carlo Manfredi, medico di famiglia della comunità di Forno, andato in pensione

giovedì, 11 novembre 2021, 16:11

Domenica 14 novembre dalle 14 si terrà a Firenze, in piazzale Michelangelo, la manifestazione di sole donne "Venere vincerà" promossa dall'ex vice-questore di Roma Nunzia Schillirò, la dirigente sospesa dal corpo di polizia dopo le polemiche per il suo intervento del 25 settembre in piazza San Giovanni, a Roma

giovedì, 11 novembre 2021, 14:31

Si tratta di un cittadino italiano di 56 anni, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina; un altro cittadino italiano di 45 anni, residente a Carrara, nella frazione di Avenza, trovato in possesso di due involucri termosaldati contenenti cocaina; e una donna, di 45 anni, originaria di Carrara, trovata in possesso...