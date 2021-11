Esercitazione tecnica del soccorso alpino

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 novembre 2021, 19:04

Alle 10 di ieri mattina, lungo l’autostrada A15, all’altezza del Comune di Milazzo, una pattuglia della polizia stradale di Pontremoli ha sottoposto al controllo un mezzo pesante, che viaggiava senza carico, partito da Piacenza e diretto a La Spezia

venerdì, 19 novembre 2021, 12:09

Si è da poco concluso a Bologna il 23° congresso nazionale AMD dal titolo ‘Una nuova diabetologia tra sostenibilità, prossimità e innovazione’, al termine del quale il coordinatore dell’area diabetologica dell’Asl Toscana nord ovest e direttore della struttura di Livorno Graziano Di Cianni è stato ufficialmente nominato presidente dell’Associazione Medici...

venerdì, 19 novembre 2021, 11:20

Il primo progetto esecutivo per il ripristino del movimento franoso lungo la Sp 5 della Bassa Tambura, nel comune di Massa, in località Poggio Piastrone, il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara lo aveva approvato alla fine del 2020, il 30 dicembre per la precisione, e il costo preventivato per...

giovedì, 18 novembre 2021, 16:54

Arriva puntuale la replica dell'Asl alle dichiarazioni del sindacato Uil Pensionati sul centro vaccini all'ex ospedale di Massa pubblicate oggi sugli organi di informazione locale

giovedì, 18 novembre 2021, 13:46

Mamma-bimbo: nasce un nuovo sodalizio tra la Cooperativa Sociale “L’Abbraccio” e Confimpresa Massa Carrara. L’obiettivo è quello lavorare insieme per conferire dignità alle mamme ospiti della casa famiglia attraverso l’occupazione

giovedì, 18 novembre 2021, 13:37

Il direttivo dell’associazione “San Domenichino”, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla prestigiosa "Fondazione Bartolozzi Tesi" di Pistoia