Gaia fa lezione alla primaria di Turano: sui banchi anche il sindaco Persiani

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:05

La scuola primaria di Turano oggi ha ospitato il progetto didattico "Alla scoperta dell'acqua" di GAIA S.p.A. Sui banchi di scuola ad ascoltare la lezione di Alfredo Brunini, responsabile impianti della Versilia, anche il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, che ha salutato i bambini della classe seconda insieme alla vicepresidente di GAIA Michela Consigli e al membro del CdA Simone Tartarini.

Tanti i consigli dispensati da Brunini per il corretto utilizzo dell'acqua e per limitare l'uso della plastica. Come da tradizione, a tutti i bambini a fine lezione sono stati donati il libro "Acqua in mente" e la borraccia Marina ecosostenibile e plasticfree.

Il Sindaco Francesco Persiani sottolinea il valore del progetto: "E' stato un piacere essere alla primaria di Turano questa mattina, in occasione dell'iniziativa di GAIA. Sono davvero piacevolmente colpito dalla consapevolezza che i bambini già dimostrano nel rispettare e limitare l'uso dell'acqua. Questo grazie anche all'ottimo lavoro che gli insegnanti svolgono ogni giorno in classe. Per questo ringrazio i docenti, tutti i bambini che hanno partecipato e infine ringrazio GAIA per diffondere nelle scuole le buone pratiche ambientali".

La vicepresidente di GAIA Michela Consigli aggiunge: "Continua il viaggio di GAIA all'interno delle scuole e ogni volta con molto piacere constatiamo che le Amministrazioni locali dimostrano il loro completo supporto al progetto, non possiamo che ringraziare il Sindaco Persiani per essere venuto in classe con noi. Con l'occasione invito anche tutte le scuole elementari del nostro territorio a partecipare alla nostra nuova iniziativa: il contest "Missione Feste di natale ecologiche". Inviandoci un breve elaborato le classi potranno ottenere dei premi e festeggiare insieme a GAIA le prossime vacanze natalizie con un occhio alla sostenibilità ambientale.