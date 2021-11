Cronaca



Giornata contro la violenza sulle donne: l'iniziativa di Fidapa

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:06

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne celebrata in tutto il mondo da anni: purtroppo si riscontra, a livello mondiale, e in Italia, nel caso specifico, in aumento dei casi di violenza, soprattutto domestica, con modalità che spesso portano a conseguenze tragiche, come dimostra la recente cronaca.

Sensibilizzare è sempre più importante, soprattutto unire le due metà del cielo in una lotta comune ed è per questo che Fidapa Massa Carrara ha organizzato per giovedì 25 novembre alle ore 11,sotto il comune di Carrara, la consegna di fiocchi bianchi da parte di uomini ad altri uomini.



Il fiocco bianco è il simbolo dell'impegno che gli uomini si assumono per contrastare la violenza alle donne. La campagna del Fiocco Bianco (White Ribbon Campaign) è una campagna internazionale durante la quale gli uomini manifestano la propria adesione con un gesto semplice ma significativo: indossare un piccolo fiocco bianco.



In sala di rappresentanza, poi, l'assegnazione dei riconoscimenti a uomini che si sono distinti nella causa:



"La nostra scelta - comunica Fidapa - è ricaduta su due esponenti delle Forze dell'Ordine: il Maggiore dei Carabinieri Cristiano Marella e il Commissario della Polizia di Stato Franco Butera, sia per manifestare pubblicamente il nostro apprezzamento per quanto quotidianamente fanno e rinforzare la fiducia della popolazione nelle stesse sia per ringraziare personalmente coloro che si sono distinti per la loro tenacia, presenza empatica ed efficacia nella lotta contro la violenza di genere, attraverso la vicinanza alle donne coinvolte".