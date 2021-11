Cronaca



I bambini diventano piccoli folletti con Ada: laboratorio per apprendisti di Babbo Natale

lunedì, 15 novembre 2021, 22:22

Bambini, trasformatevi in piccoli 'folletti' magici per alcune ore: potrete imparare a creare piccoli oggetti e fare felici gli anziani della casa di riposo Regina Elena di Carrara. E' una delle tante iniziative della vulcanica Laura Menconi, presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Carrara e Fosdinovo nel pieno spirito del Natale, di solidarietà e sincero affetto. Si chiama 'AAA cercasi apprendisti di Babbo Natale' ed è in programma il 27 novembre. L'associazione Ada organizza un laboratorio gratuito, diretto da una maestra e con la presenza della presidente Menconi, durante il quale i bambini creeranno dei piccoli doni per i nonni della casa di riposo "Regina Elena".

Ritrovo nell'oratorio della chiesa ad Avenza dalle ore 15 alle 18. La presidente Menconi ringrazia la Proloco Avenza e soprattutto il presidente Poletti Claudio "che ci ha aiutato a trovare una sede per fare il laboratorio. Tra Ada e Proloco c'è stata subito sintonia e collaboreremo per altri progetti". Ai piccoli folletti sarà offerta una merenda. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni chiamare Laura Menconi al 375 5355384.