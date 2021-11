Cronaca



Il grande cuore di Sofia per le malate oncologiche

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:47

Riportiamo, come ci è stata inviata, la bella storia di Sofia, che ha donato all'associazione "Un Angelo per capello", le proprie chiome per le malate oncologiche:

Nell'aria comincia già a sentirsi atmosfera batalizia, le città preparano le luminarie e sugli scaffali dei supermercati troneggiano panettoni, cesti e giocattoli. Tutto questo è solo l'involucro luminoso e scintillante di quello che dovrebbe essere la vera essenza del Natale: una dimensione più umana e meno mercificata.



A tal proposito vi raccontiamo la storia di una bambina di soli 8 anni, si chiama Sofia Saullo e frequenta la classe 4° della scuola primaria A.Gentili di Fossola.



Sofia è una bambina che vive una normale quotidianità fatta di famiglia, giochi e vita sociale. Come tutte le sue coetanee conosce Tik Tok, il social usato spesso dai giovanissimi per esibirsi in esibirsi in canti e balli o per diffondere giochi e sfide, talvolta risultate pericolose e addirittura letali. Ma stavolta Tik Tok è stato veicolo di un'informazione diversa... Sofia ha raccontato alle sue insegnanti di aver visto un video in cui si parlava di associazioni benefiche che donano capelli veri a chi, per diversi motivi di salute, in quel momento non li ha e non può acquistarli.



Sofia ha pensato che i suoi lunghi e folti capelli scuri avrebbero potuto essere un bel dono, così, come lei stessa ha riferito, all'insaputa dei genitori, ne ha parlato con Alex, il parrucchiere di fiducia ed insieme hanno concordato di passare dall'idea all'azione. Il gesto di grande generosità ed altruismo compiuto dalla giovanissima Sofia è stato quindi documentato e trasmesso in diretta video su Istagram dallo stesso parrucchiere, venerdì 12 novembre. La lunga coda scura di Sofia è stata quindi tagliata "in diretta" per essere donata all'associazione benefica "Un angelo per capello". Lo sguardo di Sofia, che si affaccia quasi intimidito dalla mascherina, non reclama clamori mediatici, ma invita a riflettere su quanto ognuno di noi possa fare quotidianamente, rinunciando a qualcosa di suo per regalare un sorriso a persone meno fortunate. Come ha detto Alex: "Sofia uscirà dal salone del parrucchiere con un nuovo look che la renderà all'apparenza un po' diversa, ma anche con la consapevolezza di aver fatto spontaneamente un gesto di grande generosità".



Un esempio di umanità, nato da un social e divulgato con lo stesso tramite, questo insegni a noi adulti educatori a non demonizzare il "veicolo" ma a saperne distinguere il contenuto.