Cronaca



"Il tampone non è un presidio di sicurezza sul lavoro: non spetta agli imprenditori pagare scelte no-vax"

martedì, 23 novembre 2021, 14:58

"Tamponi e certificazione verde, è ora di mettere le cose in chiaro: non spetta ai datori di lavoro pagarli per chi ha deciso di non fare il vaccino per libera e autonoma scelta. Questo lo ha chiarito anche una recente sentenza del Tar del Lazio che è intervenuta nel merito rigettando il ricorso presentato da alcuni lavoratori contro il green pass". Così il direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi, entra nel vivo di un dibattito che tiene banco ormai da mesi.



"Ci sono imprese, soprattutto quelle di grandi dimensioni oppure multinazionali con sedi in tutto il mondo, che hanno deciso di arrivare a un accordo con i sindacati e hanno deciso così di pagare i tamponi ai propri dipendenti, magari approfittando di accordi privati per calmierarne i prezzi – prosegue Mascardi – ma non è una richiesta che si può estendere anche alle aziende di piccole o medie dimensioni, ossia le famose Pmi che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo locale e nazionale. Imprese con bilanci che a causa dell'emergenza Covid hanno fatto fatica ad andare avanti, attività artigiane spesso che non riescono a tenere in piedi bilanci che difficilmente arrivano a cifre a sei zeri. E' chiaro che non si può pretendere dal datore di lavoro di pagare ogni mese migliaia di euro per dipendenti che non si vogliono vaccinare: ricordiamo che chi invece non può vaccinarsi per qualsiasi motivo riconosciuto dallo Stato e dal sistema sanitario ha diritto ai tamponi gratis".



Su questo aspetto la Confartigianato apuana è molto chiara, forte anche della sentenza del Tar del Lazio: "Il tampone non è un presidio di sicurezza sul lavoro, come lo possono essere i caschi, le scarpe antinfortunistica o tutte le attrezzature necessarie a garantire ai lavoratori lo svolgimento del proprio dovere in tutta sicurezza – evidenzia ancora il direttore dell'associazione di categoria -. La certificazione verde, che deriva dal vaccino come dal tampone, rappresenta un dispositivo a tutela della salute pubblica e, anche se è una conditio sine qua non è vietato l'ingresso sul luogo di lavoro, discende da una misura sanitaria applicata dal Governo. Non si pone perciò in contrasto con principi costituzionali, non c'è alcuna violazione del diritto alla salute, rispetta il diritto alla privacy ma soprattutto non è, lo ribadiamo con fermezza, un dispositivo di protezione individuale – conclude Mascardi – previsto dalla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro perché si applica lì ma anche in tanti altri posti. A nessuno verrebbe in mente invece di andare a mangiare al ristorante con il caschetto antinfortuni ben legato in testa. Tutela la salute pubblica in via generale e previene la diffusione della malattia. Quindi è chiaro che i datori di lavoro non sono obbligati a pagarlo per i dipendenti no-vax. Resta ovviamente la libertà per le imprese di trovare accordi privati con i sindacati e i lavoratori ma questo esula dalle previsioni di legge".