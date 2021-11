Cronaca



Inaugura panchina rossa contro la violenza

domenica, 28 novembre 2021, 12:31

Ancora una panchina rossa per ricordare che la violenza non ha date e che bisogna agire tutti i giorni per contrastarla. L’evento è in programma martedì 30 novembre alle 10,30 nell’aiuola antistante la scuola materna Giuseppe Mazzini di Santa Lucia.

La panchina è stata richiesta dal circolo Santa Lucia e l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia, aderendo al progetto “Panchina rossa – No violenza” che, in questo anno caratterizzato da una pericolosa escalation di violenze, alcune culminate in 109 femminicidi, ha installato sul territorio otto panchine simbolo della battaglia contro la violenza di genere.

La piccola aiuola è stata chiesta in adozione dal Circolo di Santa Lucia che si prenderà cura anche della panchina, che resterà un punto di riferimento, in futuro, per eventuali iniziative di contrasto al fenomeno della violenza, coinvolgendo alunni e alunne della scuola primaria e dell’infanzia.



La prima panchina rossa della Provincia, venne installata a Massa in piazza Garibaldi ad opera degli studenti del Liceo Palma, che divenne oggetto di atti vandalici. Nel marzo del 2021 una panchina è stata installata a Castagnetola su iniziativa di Sonia Barosi. Ha fatto seguito, poi, il progetto “Panchina rossa – no violenza”, patrocinato dalla Provincia di Massa Carrara, voluto dalle associazioni Ram (promotrice della Notte dei drappi rossi), Eventi sul Frigido e Insieme di Daniele Tarantino, che hanno lavorato per contribuire a installare panchine a Bergiola, Bargana, Pariana, parco di Ricortola, bagno Tassi, parco Monte di Pasta, Villa Cuturi.



“E’ la nona panchina che viene posizionata sul territorio – commenta la collega, Angela Maria Fruzzetti, che segue il progetto - e il coinvolgimento delle scuole è un bel segnale. Questa mattanza si combatte solo con un radicale cambiamento culturale ed è doveroso sensibilizzare ed educare i più piccoli alla non violenza”. Saranno presenti all’inaugurazione della panchina i soci e i volontari del Circolo Santa Lucia e dell’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia oltre che i referenti del progetto, ovviamente con insegnanti e alunni e alunne delle classi quarta e quinta della primaria Mazzini.