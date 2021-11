Irregolarità nel cantiere edile: un denunciato

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 novembre 2021, 11:16

Domani, venerdì 12 novembre, sciopero provinciale dell'industria indetto da Cgil-Cisl-Uil per l'intera giornata. Prevista manifestazione con concentramento alle ore 9:30 davanti allo stabilimento Sanac. Il corteo: via Olivetti/rotonda Aurelia McDonald's - rotonda piazza liberazione - sede del comune di Massa

giovedì, 11 novembre 2021, 10:29

Tragedia stamani nei boschi a Bagnone. Intorno alle 8.50, in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere, in località Lusana, un uomo di 49 anni è rimasto intrappolato sotto un trattore che si è ribaltato ed è deceduto

giovedì, 11 novembre 2021, 09:40

Il dr. Gino Volpi è tra gi specialisti presenti alla giornata di prevenzione, evento nazionale, “Ritorna la sanità in cava a Km……zero!” che si terrà sabato 13 novembre a Carrara: inizio ore 9 nella cava Bettogli “A” Ditta VF Marmi Località Bettogli bacino di Torano versante settentrionale del Monte Bettogli

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:41

E’ stata inaugurata oggi, alla presenza dei familiari dell'amata dottoressa Maria Dolci, responsabile della diabetologia dell'ex Asl di Massa, la sala relax a lei intitolata

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:33

Venerdì 12 novembre alle 9.30 davanti allo stabilimento SANAC è stato invocato uno sciopero, a causa della possibile perdita del posto di lavoro di 110 operai. L'assessore Elena Mosti si schiera con i lavoratori e lancia un annuncio

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:51

Arriva a Massa l’8^ tappa della IX^ edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante della polizia. Un tour di 73 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo