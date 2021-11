Cronaca



Lite tra marocchini sfocia in accoltellamento: un denunciato per tentato omicidio

martedì, 2 novembre 2021, 19:19

Oggi pomeriggio, all’ora di pranzo, è giunta una chiamata al numero di emergenza 112 N.U.E. da parte di un residente del Viale XX Settembre, in località “Fabbrica”, che segnalava di uno straniero riverso in terra sul marciapiede che era stato accoltellato e chiedeva aiuto. Immediatamente è giunto sul posto personale del commissariato di polizia di Carrara, composto da unità di primo intervento delle squadre volanti unitamente agli investigatori della squadra di polizia giudiziaria ed alla polizia scientifica.

Sin dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo accoltellato, 37enne originario del Marocco, si trovava all’interno dell’abitazione di un suo connazionale di 33 anni, ed a seguito di una discussione per questioni personali, ancora non del tutto chiarite, ne sarebbe nata una violenta lite che è sfociata in un accoltellamento. L’esatta dinamica degli eventi è ancora in corso di ricostruzione, tuttavia dai primi rilievi è emerso che il marocchino dimorante alla “Fabbrica”, nell’appartamento dove si è consumato lo scontro, aveva attinto con una coltellata all’altezza del torace l’altro cittadino extracomunitario, interessando l’area dei polmoni, per poi fuggire in direzione Marina di Carrara, lasciando la vittima riversa sul marciapiede fuori l’abitazione.

D’urgenza il ferito è stato portato al N.O.A. di Massa in codice rosso e poi ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di morte, se pur per sciogliere definitivamente la riserva sulle condizioni del paziente sarà necessario attendere un periodo di osservazione teso a determinare l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Pronte e serrate le immediate ricerche avviate a tappeto su tutto il territorio comunale di Carrara da parte degli operatori della polizia, i quali dopo poche ore sono riusciti a individuarlo a Marina di Carrara, da cui lui però si è allontanato per recarsi spontaneamente presso il commissariato di Carrara al fine di fornire spiegazioni sull’accaduto.

Agli operatori che lo accompagnavano in commissariato per gli accertamenti ha riferito di aver riportato a sua volta un taglio superficiale al fianco, asserendo che glielo avrebbe inferto l’altro connazionale nel corso della lite, senza però chiarire in modo preciso i motivi della stessa né la sua esatta dinamica.

Grazie all’immediata attività di polizia giudiziaria espletata dagli investigatori della polizia del commissariato di Carrara, si è proceduto nel corso della serata alla denuncia del marocchino, che dovrà ora rispondere del delitto di tentato omicidio, attese le gravi condizioni di salute in cui versa il suo connazionale, tuttavia le attività investigative proseguiranno per approfondire ogni ulteriore dettaglio utile alla ricostruzione dell’esatta dinamica degli eventi.