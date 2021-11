Cronaca



Lutto nella Uil: è morto Alberto Andreazzoli

venerdì, 26 novembre 2021, 14:10

Un doloroso lutto ha colpito il sindacato della Uil area nord Toscana nella giornata di giovedì quando è venuto a mancare Alberto Andreazzoli. Si è spento all'ospedale di Massa all'età di 81 anni dove era stato ricoverato circa un mese fa.



"Una vera colonna portante del nostro sindacato – ricorda il segretario Franco Borghini -, un uomo che è stato di esempio per diverse generazioni di sindacalisti che si sono formati sotto la sua ala protettrice. Ex dipendente della Dalmine, è sempre stato attivo all'interno della Uil provinciale e regionale, a difesa dei diritti dei lavoratori e per il bene del territorio, vicino ai cittadini e alle loro necessità. Quando è andato in pensione, poi, è stato segretario della Uil pensionati territoriale per poi arrivare a guidare la Uilp Toscana, fino a poco tempo fa. Perdiamo un grande uomo, un sindacalista valido e appassionato, una persona dolce e disponibile a cui tutti erano affezionati".



I funerali si svolgeranno domani, sabato 27 novembre, alle ore 15 alla chiesa della Madonna del Pianto di Castagnola di Sopra. La Uil area nord Toscana si stringe al dolore della famiglia, di parenti e amici per la dolorosa perdita: "Per il suo funerale ha voluto fare ancora un gesto di generosità chiedendo di non portare fiori ma se possibile di fare donazioni all'associazione Ail che combatte le leucemie". Anche la segretaria regionale della Uil, Annalisa Nocentini, dedica un pensiero ad Alberto con un messaggio affidato anche a Facebook: "La Uil tutta perde un compagno leale di tante battaglie. Alberto Andreazzoli ha rappresentato per tanti di noi un esempio di come si fa il sindacato in mezzo ai cittadini e ai lavoratori. Ha speso una vita intera a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, prima, e delle pensionate e dei pensionati, dopo. E' stato un compagno forte, schietto, concreto. Ci mancherà. Con profondo dolore ci stringiamo attorno alla famiglia".

