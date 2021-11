Cronaca



Muore sotto un trattore

giovedì, 11 novembre 2021, 10:29

Tragedia stamani nei boschi a Bagnone. Intorno alle 8.50, in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere, in località Lusana, un uomo di 49 anni è rimasto intrappolato sotto un trattore che si è ribaltato ed è deceduto.

L'altro uomo, 71enne, che era con lui non ha riportato gravi lesioni, ma solo una ferita alla fronte. Non è stato quindi necessario centralizzarlo con Pegaso, come sembrava in un primo momento. Per questo l'elicottero è stato fatto rientrare alla base senza bisogno d'intervento, dopo l'arrivo dei sanitari che hanno constatato l'avvenuto decesso e le condizioni non serie dell'altra persona.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Pontremoli e l’ambulanza della Misercordia di Mulazzo. Allertati anche il 112 ed i vigili del fuoco.

Non si sa ancora se si sia trattato di un incidente sul lavoro: nel dubbio la centrale 118 ha comunque avvertito gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza.