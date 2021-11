Nascondeva e spacciava droga in casa: arrestato dai carabinieri

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 novembre 2021, 12:00

Hanno dimorato per oltre 20 giorni in un B&B del comune di Montignoso, ma ne hanno pagato solo i primi due per poi allontanarsi dalla struttura

lunedì, 29 novembre 2021, 20:06

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, ha deciso di richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sulla straordinaria risorsa storica, ambientale ed economica rappresentata dalla Tenuta di Marinella

lunedì, 29 novembre 2021, 19:42

Alla presenza del sindaco Francesco Persiani e dell'autore, introdotto dalla dott.sa Anna Maria Mosti, l'architetto Corrado Lattanzi ha illustrato lo sviluppo urbanistico della città negli anni del dopoguerra. Massa ne era uscita devastata nel suo centro storico e nella zona industriale

domenica, 28 novembre 2021, 12:31

Ancora una panchina rossa per ricordare che la violenza non ha date e che bisogna agire tutti i giorni per contrastarla. L’evento è in programma martedì 30 novembre alle 10,30 nell’aiuola antistante la scuola materna Giuseppe Mazzini di Santa Lucia

domenica, 28 novembre 2021, 12:28

Succede che nel contesto di un incontro sul tema, tra il pubblico, qualcuna prenda il coraggio di parlare e dire “anch’io sono vittima di violenza”, sentendosi all’improvviso parte di quella schiera di donne che stanno lottando, contro ogni forma di violenza di genere

sabato, 27 novembre 2021, 16:41

Il passaggio del testimone tra vecchie e nuove leve e l’intervento del segretario nazionale dell’ordine sul ruolo del medico in questo periodo pandemico