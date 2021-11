Ospedale Apuane: inaugurata la sala relax per pazienti oncologici in ricordo di Maria Dolci

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:33

Venerdì 12 novembre alle 9.30 davanti allo stabilimento SANAC è stato invocato uno sciopero, a causa della possibile perdita del posto di lavoro di 110 operai. L'assessore Elena Mosti si schiera con i lavoratori e lancia un annuncio

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:51

Arriva a Massa l’8^ tappa della IX^ edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante della polizia. Un tour di 73 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:57

Dopo gli eventi di venerdì 5 novembre, il Circolo dei Baccanali lancia un presidio, sabato 13 novembre alle ore 16:00 in via San Piero, "per dimostrare solidarietà ad uno spazio che promuove aggregazione e cultura e per rifiutare con fermezza la narrazione aberrante uscita pubblicamente sui fatti accaduti"

martedì, 9 novembre 2021, 15:01

Sono in corso sull'impianto di potabilizzazione del Cartaro a Massa lavori di revamping che riguarderanno tutte le fasi di trattamento

martedì, 9 novembre 2021, 12:34

La sera del 25 novembre, presso il Municipio in Arpiola, in collaborazione con l'amministrazione comunale, le attrici del Centro Teatro Pontremoli dedicheranno una serata di riflessione e sensibilizzazione interpretando alcune letture tratte dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini

lunedì, 8 novembre 2021, 09:09

Ci si è commossi ascoltandoli: centinaia di italiani davanti a un palco, sotto una pineta, con l'orchestra diretta da Andrea Colombini, il maestro d'orchestra ormai tra i portavoce nazionali più noti del popolo che sta crescendo sempre più e nato dalle ceneri di questo disastro chiamato emergenza sanitaria. Video