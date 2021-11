Ospedale delle Apuane: Halloween in pediatria

Altri articoli in Cronaca

martedì, 2 novembre 2021, 14:04

Massima attenzione dei carabinieri nel lungo weekend di Halloween e del ponte di Ognissanti per prevenire gli eccessi della movida e garantire, più di ogni altra cosa, la tranquillità e la sicurezza della popolazione. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari dell’Arma anche i cimiteri, per prevenire furti e borseggi nei...

martedì, 2 novembre 2021, 11:05

Grazie alla sentenza emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato, i ricorsi al TAR promossi da circa 380 operatori sanitari, dipendenti o libero-professionisti, contro l’obbligo vaccinale dovrebbero essere respinti

martedì, 2 novembre 2021, 09:05

È qui la festa della… castagna. Si tratta di un’altra iniziativa della Scuola “San Filippo Neri”, i meglio noti Fratelli delle Scola Cristiane di Massa

martedì, 2 novembre 2021, 00:59

Il titolare dell’esercizio pubblico, infatti, ha servito un drink a base di super-acolici a un minore, nei confronti del quale non effettuato alcuna preventiva verifica del documento d’identità, circa la maggiore età, che sola consente l’acquisto o la somministrazione di alcoolici

martedì, 2 novembre 2021, 00:52

Non è solo una questione di facciata: dietro c'è di più. Ce lo spiega il professor Riccardo Canesi che scrive alla Soprintendenza segnalando i casi non sporadici dei fili a ciondoloni, occhi negli occhi, con i palazzi di pregio, ma non solo, del centro storico

lunedì, 1 novembre 2021, 14:52

L'iniziativa dell'Associazione per i diritti degli anziani: "Vogliamo valorizzare il territorio e le sue bellezze"