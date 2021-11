Presentazione del secondo volume, curato da Franco Frediani, Massa anni '50

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 novembre 2021, 20:06

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, ha deciso di richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sulla straordinaria risorsa storica, ambientale ed economica rappresentata dalla Tenuta di Marinella

domenica, 28 novembre 2021, 12:31

Ancora una panchina rossa per ricordare che la violenza non ha date e che bisogna agire tutti i giorni per contrastarla. L’evento è in programma martedì 30 novembre alle 10,30 nell’aiuola antistante la scuola materna Giuseppe Mazzini di Santa Lucia

domenica, 28 novembre 2021, 12:28

Succede che nel contesto di un incontro sul tema, tra il pubblico, qualcuna prenda il coraggio di parlare e dire “anch’io sono vittima di violenza”, sentendosi all’improvviso parte di quella schiera di donne che stanno lottando, contro ogni forma di violenza di genere

sabato, 27 novembre 2021, 16:41

Il passaggio del testimone tra vecchie e nuove leve e l’intervento del segretario nazionale dell’ordine sul ruolo del medico in questo periodo pandemico

venerdì, 26 novembre 2021, 14:52

Continuano i disservizi nel trasporto pubblico locale, con corse che saltano, affollamento in quelle che circolano, coincidenze che saltano e disagi per lavoratori, studenti e cittadini che ancora resistono a spostarsi in autobus. Ma la pazienza sembra ormai agli sgoccioli

venerdì, 26 novembre 2021, 14:10

Il segretario dell'area nord Toscana, Franco Borghini, e la segretaria regionale Annalisa Nocentini si stringono attorno alla famiglia. I funerali domani alla chiesa di Castagnola