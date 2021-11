Cronaca



Rivoluzione Allegra alla manifestazione promossa dall'ex vice-questore di Roma

giovedì, 11 novembre 2021, 16:11

Domenica 14 novembre dalle 14 si terrà a Firenze, in piazzale Michelangelo, la manifestazione di sole donne "Venere vincerà" promossa dall'ex vice-questore di Roma Nunzia Schillirò, la dirigente sospesa dal corpo di polizia dopo le polemiche per il suo intervento del 25 settembre in piazza San Giovanni, a Roma, dal palco della manifestazione indetta dal Fronte del dissenso.



Rivoluzione Allegra appoggia e sostiene la manifestazione, invitando, in un comunicato, alla partecipazione, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti del governo in merito alle manifestazioni di protesta. "Il Fronte del Dissenso - scrive - al livello nazionale e Rivoluzione Allegra nella provincia di Massa Carrara, lavorano per unire ciò che il sistema ha diviso: le donne, in primo luogo, che insieme ai bambini e ai giovani rappresentano una dellecategorie umane più compromesse al livello sociale, formativo elavorativo dalla gestione cialtronesca e pretestuosa della pandemia.



Le donne del nostro movimento - conclude - si presenteranno dunque nella piazzafiorentina senza sciarpe rosse, candele bianche, gigli e rose: per non alimentare polemiche sulla simbologia, da una parte, e per portare dall'altra un'idea di inclusività che non reprima, ma valorizzi, le diversità anche all'interno della vasta costellazione femminile "Rivoluzione Allegra, annuncia, inoltre, la ripresa delle manifestazioni a Massa dal 20 novembre.