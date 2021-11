Cronaca



'San Domenichino' in visita alla Fondazione Tesi di Pistoia

giovedì, 18 novembre 2021, 13:37

Il direttivo dell’associazione “San Domenichino”, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla prestigiosa "Fondazione Bartolozzi Tesi" di Pistoia.



La fondazione, lo ricordiamo, da due anni collabora con il festival internazionale di letteratura Sandomenichino omaggiando i vincitori con prestigiose opere d’arte. ED è l’arte il filo conduttore della gita del direttivo del premio. “Una splendida giornata all'insegna dell'arte, della bellezza, della cultura e dell'amicizia – sottolinea il gruppo - . Perché il Premio Sandomenichino è tutto questo. Un ringraziamento speciale a Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, gli artisti della nostra associazione e organizzatori del tour”.



Il direttivo ha avuto modo di visitare un vero e proprio “tempio” della cultura toscana sotto la guida magistrale della coppia di artisti, in un contesto culturale di grande suggestione. “Il direttivo dell’associazione San Domenichino – commenta il presidente dell’associazione, avvocato Giacomo Bugliani - ha l’onore di poter annoverare tra i suoi membri due artisti di grande valore come Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi. A loro si deve l’ideazione e la realizzazione del nuovo simbolo del premio Sandomenichino, la conchiglia denominata “marmor nostrum” che ormai è entrata nell’immaginario delle centinaia di scrittori e poeti legati al nostro concorso. La visita al palazzo della Fondazione Bartolozzi Tesi non è stata soltanto l’occasione per ammirare splendide opere d’arte, frutto del talento dei nostri scultori, ma anche l’opportunità di un vero e proprio incontro culturale tra arte e letteratura”.



Al fine di promuovere il premio, sulla pagina Bookcrossing Massa è possibile visualizzare la diretta con il presidente Giacomo Bugliani e la direttrice artistica Rosaria Bonotti, coordinata da Francesca Bianchi. Il bando è consultabile sul sito www.sandomenichino.it