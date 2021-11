Cronaca



Sanac, corteo a fianco dei lavoratori

venerdì, 12 novembre 2021, 16:50

Si è tenuta oggi la manifestazione, indetta dai sindacati Cgil-Cisl e Uil di Massa Carrara, davanti allo stabilimento Sanac. Uno sciopero provinciale dell'industria che prevedeva anche un corteo a fianco dei lavoratori.



Così il deputato Pd Martina Nardi, presidente della commissione attività produttive della Camera, presente alla manifestazione: "Ho voluto essere presente - esordisce - perché partendo giustamente dalla vertenza Sanac, i rappresentanti dei lavoratori hanno voluto richiamare l'attenzione delle istituzioni e della società civile massese alla nostra prima emergenza: il lavoro".



"Oggi che il Paese conosce una fase di crescita - afferma -, dopo la grave crisi prodotta dalla pandemia Covid-19, è necessario muoverci uniti per evitare che Massa perda altre occasioni di sviluppo produttivo e occupazionale. Serve un'unità di azione a tutti i livelli sia per difendere produzione e occupazione a partire dalla Sanac, sia per utilizzare al meglio le occasioni che avremo grazie al Pnrr".



"E' evidente - sottolinea il deputato - che, come giustamente chiedono Cgil-Cisl e Uil, la vertenza Massa e Massa Carrara diventi centrale sia per le nostre istituzioni locali, sia per il tavolo della Regione che si appresta a far arrivare a Roma le proposte toscane per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".



"Come parlamentare eletta dai cittadini di Massa Carrara - conclude - ho già dato la mia piena disponibilità e continuerò a farlo affinché, al di là delle differenti posizioni politiche, si possa arrivare alla definizione di un pacchetto condiviso, anche con le parti sociali, di progetti e iniziative da portare a Firenze su cui del resto già aveva iniziato proficuamente a lavorare il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti".



Ins erata è arrivato anche il commento dell'onorevole Cosimo Maria Ferri: "Per quanto riguarda Sanac il MISE sta aspettando l'istanza da parte dei commissari per fare una nuova gara Sanac. Manca il parere del comitato di Sorveglianza che ancora non si è riunito. È una formalità ma recepire il parere del comitato è un passaggio necessario. Il mise approverà sicuramente l'istanza di nuova gara, per cui presto partirà il tavolo con Sanac e Acciarie Italia. Nel frattempo l’obiettivo e’ quello di chiedere ad Acciarie Italia di continuare ad inviare ordini a Sanac e non di cercare mercati esteri. Chiederò al Mise di vigilare affinché non si verifichi che si preferisca la Polonia ai nostri stabilimenti. Sarebbe gravissimo. Inoltre chiediamo che Acciarie Italia adempia ai debiti maturati con Sanac. Si e’ perso tempo ma stiamo seguendo la strada giusta. Ringrazio i lavoratori, i sindacati e le forze dell’ordine per come si eè svolto oggi il corteo , con grande responsabilità e con toni giusti. Il tema lavoro deve essere per la politica una priorità e uesto territorio non può permettersi di perdere aziende".