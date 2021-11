Cronaca



Sciopero davanti allo stabilimento Sanac: Mosti sta con i lavoratori

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:33

Venerdì 12 novembre alle 9.30 davanti allo stabilimento Sanac è stato invocato uno sciopero, a causa della possibile perdita del posto di lavoro di 110 operai. L'assessore Elena Mosti si schiera con i lavoratori e lancia un annuncio:



"Un nuovo bando di gara e la mancanza di ordini, abbinate ad una multinazionale come Arcelor Mittal che ha beneficiato di un grande aiuto statale dando in cambio promesse al momento non mantenute e al fatto che il sessanta per cento della produzione di materiali refrattari del gruppo Sanac va ad Acciaierie di Italia, fanno capire che qualcosa non va e che la sopravvivenza di questa realtà industriale è a rischio.



"Venerdì - continua Elena Mosti - anche se ci sembra che non ci riguardi, dobbiamo esserci, da precaria che so cosa significa l'incertezza lavorativa. Se venerdì tutto si fermasse e scendessimo in piazza con queste persone, uniti per difendere il diritto ad un lavoro etico e dignitoso, per pretendere un domani vero, forse questa lotta diventerebbe più forte e più incisiva."



