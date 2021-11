Cronaca



Sciopero del comparto di igiene ambientale: possibili disagi

venerdì, 5 novembre 2021, 17:48

A seguito dello sciopero dell’intero comparto di igiene ambientale proclamato a livello nazionale dalle segreterie Fp Cgil – Fit Cisl - Uil Trasporti – Fiadel, lunedì 8 novembre prossimo potrebbero verificarsi possibili disagi nel ritiro dei rifiuti.

Così l’amministratore unico di Asmiu, Massimiliano Fornari: “Nel caso di una massiccia adesione da parte dei lavoratori impiegati nella raccolta nel Comune di Massa, infatti, una parte dei rifiuti esposti potrebbe non essere raccolta.

In tal caso si chiede, cortesemente, di ritirare i rifiuti dalla sede stradale ed esporli nei successivi giorni nei quali è prevista, da calendario, la raccolta di tali tipologie di rifiuto”.

“Infatti – spiega - in caso di astensione dal lavoro per sciopero, ai sensi della regolamentazione delle attività delle aziende dei servizi pubblici, ASMIU assicura soltanto i servizi minimi essenziali così come previsto dalla L. 146/90”.

“Si invita, dunque – conclude -, i cittadini e le attività economiche e produttive del territorio comunale ad un comportamento collaborativo e responsabile al fine di evitare spiacevoli situazioni di abbandono del rifiuto nelle vie cittadine”.