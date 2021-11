Cronaca



Servizio di refezione scolastica: pubblicato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a un tecnologo alimentare

martedì, 23 novembre 2021, 21:55

L’amministrazione comunale di Carrara ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a un tecnologo alimentare, a fronte dell’esigenza di conferire un incarico professionale per garantire il corretto funzionamento del servizio di ristorazione scolastica.

L’incarico, della durata di sette mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico (prorogabile per un massimo di ulteriori tre mesi), comprende lo svolgimento delle attività di controllo, conformità e qualità del servizio di refezione presso tutte le strutture educative/scolastiche (a gestione diretta, tramite Società in house e in affidamento a ditta appaltatrice).

L’incaricato avrà anche il compito della formazione per il personale comunale addetto agli alimenti (da realizzarsi secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 559/2008 s.m.i., in attuazione della L.R. n. 24/2003, art. 2 e dei Regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004 e ss.mm.ii).

L’incarico comprende, inoltre, le funzioni di responsabile del processo di autocontrollo (HACCP) ai sensi del Regolamento 852/2004/CE presso le cucine gestite direttamente dall’Ente.

La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’offerta economica, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.carrara@postecert.it

Per informazioni sull’Avviso di Selezione, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune, è possibile contattare l’U.O. Refezione Scolastica, telefono 0585/641462-433-253, o inviare una mail a valentina.bruzzi@comune.carrara.ms.it enrico.santoriello@comune.carrara.ms.it