Cronaca : carrara



Società sportive, troppi problemi: "Manca confronto con l'amministrazione"

venerdì, 12 novembre 2021, 18:27

di roberta ciriolo

Società sportive: troppi problemi e inadeguatezze che non vengono presi in considerazione dall'amministrazione comunale di Carrara.

Questo il messaggio della conferenza che si è tenuta presso il comune di Carrara, indetta dalle associazioni sportive della provincia. Al centro: le problematiche che si sono create per la mancanza di comunicazione con la giunta carrarese.



Le associazioni sportive hanno sottolineato i problemi che si sono venuti a creare dopo la pandemia, per la mancanza del bando pubblico, dove sono stati affidati i servizi per la conduzione degli impianti sportivi alle associazioni sportive e la modifica di alcuni aspetti fondamentali. Ha spiegato i punti salienti Marco Musoni, presidente A.S.D pallavolo carrarese: "Questa conferenza era stata convocata invitando le società sportive, i rappresentanti dell'ufficio sport, il sindaco, il responsabile del settore e l'assessore allo sport che oggi non si sono presentati, impedendoci un confronto. I servizi e l'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi viene affidato tramite bando pubblico che si è tenuto nel 2018, dove hanno partecipato le società interessate. Lo scoppio della pandemia ha creato evidenti problematicità nel poter invocare un nuovo bando, così che la risposta del governo a questo è stata una proroga di tre anni."

Questo non è stato rispettato all'amministrazione che ha deciso di procedere in altro modo. "Il servizio di pulizia - ha continuato Marco Musoni - è stato rievocato a chi aveva vinto le gare d'appalto e dato alle cooperative scelte dall'amministrazione. Alle associazioni sportive è stata però prorogata la delega delle aperture, chiusure, sorveglianza e custodia degli impianti sportivi. L'amministrazione è stata sollecitata svariate volte, per avere spiegazioni a riguardo."

L'ultimo bando, che si è tenuto a settembre, inserisce delle novità, che pongono svantaggi per le associazioni sportive, come far sparire la figura del responsabile della palestra, lasciando la responsabilità a chiunque stia usando gli spazi sportivi in quel momento. Ha concluso, a tal proposito, Marco Musoni: "Prima l'amministrazione pagava una figura responsabile per i servizi condizionali, ora il comune dice di farli gratuitamente dalle associazioni sportive, senza nessun tipo di responsabile, quindi devono controllare se stesse. Le palestre, secondo questa logica, non saranno più in mano a nessuno e così si romperà la dignità che si dovrebbe dare allo sport".

E' intervenuto quindi Paolo Vezzoni, pallamano Carrara:: "Spiegando l'aspetto pratico, quando un dirigente scolastico notava qualcosa che non andava, contattata direttamente il comune che a sua volta contattava l'associazione interessata. Soprattutto adesso, con palestre molto datate e con questa situazione ci ritroveremo in situazioni di criticità superiore, senza nessun responsabile".

Anche per conto di Paolo Vezzoni, l'amministrazione è stata sollecitata molte volte, senza ricevere risposta, pure sul problema del palazzetto dello sport di Avenza, per cui sono stati spesi fior di quattrini per la manutenzione delle tribune, quando in realtà non ci sarebbe stato nessun pubblico.

Massimo Alibani, gestore del palazzetto dello sport, e Antonio Menconi, gestore della palestra Bonarotti, hanno concordato sulle dichiarazioni precedentemente citate e hanno ritenuto che una gestione così grande non può essere messa alla portata di tutti. Ha terminato l'avvocato Giulio Zanetti: "La problematica principale è una mancanza da parte della pubblica amministrazione di Carrara di un confronto con le associazioni sportive. Questo dimostra che è una convenzione redatta senza un confronto con le società, vengono posti in esse una serie di esposizioni quindi vengono gravate le società sportive che non dovrebbero averle. Oggi poteva esserci un confronto con l'amministrazione e una revisione che purtroppo non si è potuto avere."