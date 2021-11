Cronaca



Tante persone alla scoperta di Carrara: la parrocchia di Avenza svelata da Di Pierro

lunedì, 22 novembre 2021, 13:34

Un successo che cresce di volta in volta per i tour alla scoperta di Carrara organizzati da Laura Menconi, presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani. L'ultima iniziativa si è svolta venerdì, in collaborazione con la Pro Loco Avenza sulla Francigena.



Una visita guidata alla parrocchia di San Pietro ad Avenza che ha richiamato tante persone curiose di saperne di più della propria città. E l'attesa è stata ben ripagata grazie all'intervento dello storico Pietro Di Pierro che ha coinvolto i presenti con tantissime notizie, storiche e artistiche prima di tutto, ma anche curiosità che riguardano la storica parrocchia. Un tuffo nella storia e nelle bellezze della parrocchia e non solo visto che la comitiva si è spinta fino a visitare gli ostelli per i pellegrini. Presenti al tour guidato anche il segretario della Uil area nord Toscana, Franco Borghini, l'ex sindaco Angelo Zubbani e rappresentanti dell'amministrazione comunale.



"Ringrazio tantissimo il segretario della Pro Loco, Claudio Poletti, per la preziosa collaborazione – sottolinea Menconi - che di sicuro proseguirà nei prossimi mesi, e lo storico locale Pietro Di Pierro per aver condiviso con noi le sue conoscenze. Tutti i partecipanti, davvero molti, sono rimasti contenti e siamo riusciti pure a visitare gli ostelli per i pellegrini. Un'esperienza che speriamo di ripetere presto".