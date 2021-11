Traffico di droga, segnalati tre noti consumatori

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 novembre 2021, 17:37

Tocca a un privato farsi carico dell’affitto di un ambulatorio per incoraggiare un giovane dottore a sostituire Carlo Manfredi, medico di famiglia della comunità di Forno, andato in pensione

giovedì, 11 novembre 2021, 16:11

Domenica 14 novembre dalle 14 si terrà a Firenze, in piazzale Michelangelo, la manifestazione di sole donne "Venere vincerà" promossa dall'ex vice-questore di Roma Nunzia Schillirò, la dirigente sospesa dal corpo di polizia dopo le polemiche per il suo intervento del 25 settembre in piazza San Giovanni, a Roma

giovedì, 11 novembre 2021, 11:16

Domani, venerdì 12 novembre, sciopero provinciale dell'industria indetto da Cgil-Cisl-Uil per l'intera giornata. Prevista manifestazione con concentramento alle ore 9:30 davanti allo stabilimento Sanac. Il corteo: via Olivetti/rotonda Aurelia McDonald's - rotonda piazza liberazione - sede del comune di Massa

giovedì, 11 novembre 2021, 10:29

Tragedia stamani nei boschi a Bagnone. Intorno alle 8.50, in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere, in località Lusana, un uomo di 49 anni è rimasto intrappolato sotto un trattore che si è ribaltato ed è deceduto

giovedì, 11 novembre 2021, 09:40

Il dr. Gino Volpi è tra gi specialisti presenti alla giornata di prevenzione, evento nazionale, “Ritorna la sanità in cava a Km……zero!” che si terrà sabato 13 novembre a Carrara: inizio ore 9 nella cava Bettogli “A” Ditta VF Marmi Località Bettogli bacino di Torano versante settentrionale del Monte Bettogli

giovedì, 11 novembre 2021, 09:01

Al titolare dell’impresa, un 51enne italiano, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza sia del ponteggio che dell’impianto elettrico. Le infrazioni contestate prevedono ammende per complessivi 10 mila euro circa, con contestuale informativa alla procura di Massa