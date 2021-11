Cronaca



Trentuno Settembre Circolo Arci: "Strage di gatti a Borgo del Ponte, il sindaco intervenga"

giovedì, 4 novembre 2021, 18:14

di roberta ciriolo

Il circolo ARCI, Trentuno Settembre, chiede al sindaco Francesco Persiani di intervenire sul problema della strage di gatti che si sta verificando a Borgo del Ponte e di tutelare le colonie feline.



Il Trentuno settembre dichiara: "Ieri a Borgo del Ponte è stato rinvenuto l'ennesimo gatto ucciso da cani presumibilmente vaganti che si aggiravano senza i rispettivi padroni nel cuore della notte. Con questa denuncia chiediamo al Sindaco Francesco Persiani di prendersi cura delle colonie feline che si trovano in giro per la città e che meritano la sua attenzione e il suo impegno, dato che oltre ad essere sua responsabilità sotto il profilo amministrativo, le colonie feline sono tutelate dalla legge e sono anche simbolo di quel legame fraterno che unisce Massa al Santo Patrono San Francesco."



Appello che si rivolge anche alle forze animaliste e alla presa a carico dell'Asl in termini igienico sanitari.



Conclude con una richiesta: "Visto che è appena passata la festa della città, ci rivolgiamo anche alle forze democratiche di Massa che il 4 ottobre celebrano il Santo Patrono affinché facciano sentire in consiglio leloro voci di sostegno alla causa. Faccio un appello a tutte e tutti i volontari e associazioni del territorio per unirci e avviare un sistema di prevenzione e protezione verso i gatti randagi - aggiunge l'attivista della Trentuno Settembre, Valeria Del Moretto - i quali, con questo sistema non sono tutelati".