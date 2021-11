Un pomeriggio di visite gratuite per la prevenzione dei tumori di testa e collo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:47

Riportiamo, come ci è stata inviata, la bella storia di Sofia, che ha donato all'associazione "Un Angelo per capello", le proprie chiome per le malate oncologiche

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:13

L’uomo, C. M., 33enne originario del Marocco, si è rifatto vivo alcuni giorni fa nei paraggi dello stesso supermercato dove aveva colpito l’ultima volta, ma è stato nuovamente arrestato da una pattuglia dell’Arma

mercoledì, 17 novembre 2021, 13:20

La scoperta degli antibiotici è stato uno dei progressi più importanti del ventesimo secolo. Numerose malattie che mietevano molte vittime, infatti, sono curate con successo con questi farmaci che ancora oggi risultano indispensabili per contrastare l’azione batterica

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:03

"Rinnovare il Parco per le prossime generazioni" è il titolo dell'Offerta didattica per l'anno scolastico 2021-2022, che declina, ormai da tradizione consolidata, il tema dell'anno, così come stabilito da organizzazioni e organismi mondiali e continentali

mercoledì, 17 novembre 2021, 09:36

Il comandante Americo di Pirro e il tenente colonnello Paolo Floris del comando generale dell'arma dei carabinieri di Massa, presentano, con molta soddisfazione, il nuovo calendario storico dell'arma 2022 che celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell'arma

martedì, 16 novembre 2021, 12:47

Sin da subito il pusher, 32enne di origine italiana, si è mostrato non collaborativo e in forte stato di agitazione, rifiutandosi anche in un primo momento di fornire un documento per l’identificazione, denotando evidenti comportamenti di stizza e di insofferenza agli agenti che stavano procedendo al controllo