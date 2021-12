Cronaca



Allestito il presepe in comune a Massa

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:33

Questa mattina alla presenza del vicesindaco Andrea Cella, del presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti, dell'assessore Giovanbattista Ronchieri e di diversi consiglieri comunali, è stato allestito il presepe in comune.



"Sono ormai quattro anni - spiega Benedetti - che l'attuale amministrazione dona alla nostra comunità la rappresentazione della nascita di Gesù Bambino all'interno della casa di tutti cittadini, per rinnovare una tradizione e una usanza inizialmente italiana, diffusasi poi in tutti i paesi cattolici del mondo. Questo periodo vuole essere per noi un momento di raccoglimento e di riflessione non solo sulle tradizioni cristiane, ma anche su ciò che succede nel mondo a partire dalla tragedia del Covid-19 per arrivare ai conflitti diffusi in tanti paesi e alla violenza di genere. L'augurio è quello che in tutte le case, ma soprattutto negli istituti scolastici, si realizzino i presepi e si spieghino agli studenti le usanze cristiane e il loro significato, proprio per tenere alta la fiaccola dei nostri incancellabili valori: amore, fratellanza e solidarietà verso il prossimo non solo spirituale, ma che si traduca in aiuti concreti nei confronti dei bisognosi e in iniziative verso ogni forma di violenza".



Il presepe in comune è visitabile tutti i giorni, ovviamente in sicurezza (mascherina, gel e misurazione temperatura corporea).