Babbo Natale porta doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria all'ospedale Apuane

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:59

E' stata revocata da parte del Sindaco di Massa l'ordinanza di non potabilità dell'acqua nelle frazioni di San Carlo, La Rocca, Tombara, Volpara, Tecchioni, Volpigliano e Le Grazie: in queste località si può dunque tornare ad utilizzare l'acqua del rubinetto, dopo gli esiti favorevoli di tutte le analisi svolte da...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:43

Operazione ‘Atlantide’. primi risultati dell’attività svolta dalla Guardia Costiera, in concomitanza delle festività, a tutela del consumatore e dell’intera filiera ittica

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:37

Mascherine anche all'aria aperta, FFp2 - il burqa rinforzato - al chiuso, tamponi per tutti vaccinati compresi: ormai non sanno più che pesci prendere e anche il super Green Pass non è servito perché i contagi, dicono, aumentano. E allora?

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:09

Venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, la celebrazione della S. Messa nella Notte Santa sarà celebrata alle ore 22:30 mentre allo scoccare della mezzanotte il suono a stormo delle campane saluterà la nascita del Bambino Gesù

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:14

Si tratta di un cittadino di origine romena, pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio. Al momento del fermo è risultato ancora indossare gli stessi abiti utilizzati per la commissione del furto

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:29

Visita istituzionale del sindaco Francesco Persiani, accompagnato dall'assessore all'ambiente Paolo Balloni, presso il Centro Didattico WWF di Ronchi per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza e le previsione sui tempi di riapertura al pubblico di un'area di interesse naturalistico e didattico unico nel suo genere in Toscana