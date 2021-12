Cronaca



Benvenuta Matilde

venerdì, 24 dicembre 2021, 22:33

E' nata Matilde Cepele. Ieri, 23 dicembre, alle 22,15 è venuta al mondo al Noa la terza di figlia di Fatos Cepele ed Eva Prayer, la ex campionessa di Judo che ha portato i colori della nostra città in tutta Europa. Matilde pesa 4, 140 kg ed è in ottima salute. Ai genitori e alle sorelline Aurora e Isabella vanno gli auguri da parte di tutti i familiari e gli amici.