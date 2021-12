Capodanno: proteggiamo i nostri amici animali dai botti

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:48

Il 24 dicembre la presidente di Ada Carrara, Laura Menconi, ha infatti portato in dono agli anziani i regali preparati dagli oltre 20 magici 'folletti' che hanno partecipato all'iniziativa di fine novembre 'AAA cercasi apprendisti di Babbo Natale' organizzata dall'Associazione per i diritti degli anziani in collaborazione con la Pro Loco...

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:28

Record di casi positivi, quarantene, feste lontane dai propri cari: la quarta ondata della pandemia rischia di causare anche depressione, perdita della fiducia nella scienza e di speranza per il domani, con effetti "devastanti" sulla psiche dei cittadini già provata da due anni di emergenza sanitaria

giovedì, 30 dicembre 2021, 11:02

I viaggiatori italiani devono fare i conti con il covid-19 in vista dei viaggi previsti in occasione di Capodanno e per l’imminente ponte dell’Epifania. I numeri pandemici crescono giorno dopo giorno in modo esponenziale e già, in occasione delle festività natalizie, sono stati oltre 6000 i voli cancellati, coinvolgendo un...

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:11

Superata la contrapposizione tra sindacato e amministrazione comunale: lunedì scorso, la CISL FP e i componenti della CISL FP in seno alla RSU del comune di Massa hanno infatti sottoscritto il contratto decentrato 2021

giovedì, 30 dicembre 2021, 09:07

Si terrà questa mattina, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, la XXXII Giostra della Quintana Cybea in formato virtuale presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale

mercoledì, 29 dicembre 2021, 12:13

Il comune di Massa, in occasione degli imminenti festeggiamenti di Capodanno, ci tiene a fornire alcune semplici raccomandazioni in merito all’utilizzo dei tradizionali “botti” di fine anno