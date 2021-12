Coronavirus: 5.591 nuovi positivi dal 21 al 27 dicembre 2021 nell’Asl Toscana nord ovest

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 dicembre 2021, 18:06

Grosse novità per tutti coloro che dovranno sottoporsi ad un tampone per accertare la loro positività o anche la loro guarigione al o dal Covid. Il caos degli ultimi giorni ha prodotto, finalmente, questa soluzione. Ordinanza di Eugenio Giani

martedì, 28 dicembre 2021, 17:35

L’ultima “scappatella” dagli arresti domiciliari è costata cara a Davide Barbieri, un 33enne della zona di Bonascola, che dopo il controllo a casa andato a vuoto, è stato trovato dalla pattuglia dei carabinieri in un bar

martedì, 28 dicembre 2021, 16:54

"È con sorpresa e rammarico che dobbiamo registrare che, all'incontro organizzato dall'Ente Consortile per la presentazione del rendering del nuovo progetto sull'impianto idrovoro sul fosso Poveromo, ha partecipato una sola associazione"

martedì, 28 dicembre 2021, 16:52

Purtroppo in questi giorni si registrano difficoltà nella prenotazione dei tamponi molecolari. Come rilevano i diversi professionisti impegnati giornalmente nell’organizzazione dei servizi, si riscontrano molti casi di richieste inappropriate che vanno ad aggiungersi al già considerevole numero di esami determinati per effettuare la diagnosi in persone con sintomi e per...

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:45

Nonostante le limitazioni per evitare la diffusione del contagio, il naturale entusiasmo di bambini ed insegnanti è sfociato in iniziative che hanno mantenuto vivo lo spirito del Natale; sono state ideate ed attuate strategie per abbattere o quantomeno accorciare le distanze, almeno nelle relazioni interpersonali, mettendosi nei panni dell’altro ed...

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:04

Gli agenti della polizia hanno lavorato incessantemente in questi giorni per garantire il rispetto delle normative anti contagio in attuazione dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal questore di Massa-Carrara