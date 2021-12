Cronaca



Corso di formazione per diventare conduttori di gruppi di cammino

giovedì, 2 dicembre 2021, 09:56

di paola orrico

Un appuntamento imperdibile con il primo corso per diventare conduttori di gruppi di cammino, una attività dinamica e naturalista che consente di lavorare a contatto con le persone in un contesto rilassante outdoor.

Ad organizzarlo è AICS Massa Carrara nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre; gli argomenti trattati saranno variegati (dalle malattie cronico degenerative e le loro conseguenze sulla qualità della vita, alla preparazione fisica alla camminata con nozioni di pronto soccorso).

Il corso si svolgerà presso la sede CONI di Marina di Carrara - Viale G. Galilei 133 e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Contattata la presidente Carla Peruta, circa l’importanza di questa innovativa iniziativa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Camminare in salute è un piccolo ma importante corso organizzato con il patrocinio di Aics Massa Carrara. Abbiamo sostenuto questa idea progettuale perché crediamo nella formazione dei Walking leader, persone che organizzano in forma amatoriale e gratuita i gruppi di cammino. Questa pratica molto utilizzata da tutti senza distinzione di età e di fisicità, ha sempre più successo. Ma essere accompagnati da una persona che ha competenze specifiche è una garanzia per i partecipanti. Per fare un'attività fisica semplice come una camminata durante la settimana fra amici, può sembrare banale ma non lo è, ritengo con convinzione sia determinante la formazione”.



In foto Carla Peruta