Dentro il bar senza Green-pass: multati cliente e titolare

martedì, 14 dicembre 2021, 09:48

Nello scorso weekend, la squadra volante della polizia del commissariato di Viareggio, in servizio specifico dedicato ai controlli per il rispetto della normativa sui Green Pass, ha proceduto al controllo di un bar a Viareggio, in via Aurelia. All’interno dello stesso seduto al tavolo, era presente un avventore, F.R. di Carrara, il quale stava consumando all’interno del locale senza essere possessore del certificato necessario. Nella circostanza è stato identificato anche il titolare. Entrambi sono stati sanzionati per la violazione delle norme per contenimento del contagio da Covid-19. In particolare il titolare aveva avuto accesso al proprio posto di lavoro, senza avere il possesso del green-pass base previsto.

I controlli dedicati andranno avanti anche nei prossimi giorni, nonché intensificati in vista delle imminenti festività natalizie.