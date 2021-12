Cronaca



Deruba un’anziana al supermercato: arrestato romeno

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:14

Nel corso del mese di novembre, presso un ipermercato situato nei pressi della rotonda di Turigliano, una signora anziana aveva chiamato il 112 rappresentando di essersi accorta che qualcuno le aveva asportato dalla propria borsa il portafoglio mentre stava facendo le compere.

Giunto il personale della polizia sul posto erano state assunte le prime testimonianze da parte dei presenti, senza però riuscire a rintracciare nessuno che potesse aver assistito al furto o notato qualcosa di sospetto, pertanto era intervenuta anche la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Carrara, che aveva proceduto all’acquisizione e successivamente all’analisi dei filmati di video-sorveglianza interni al supermercato.

Dalla visione dei filmati era emerso chiaramente il momento del borseggio, quando un uomo sulla cinquantina si era avvicinato alle spalle della anziana signora per poi con destrezza asportarle qualcosa dalla borsa e allontanarsi velocemente per darsi alla fuga.

Non era risultato possibile, nell’immediatezza, identificare l’autore del furto dalle sole immagini interne ed esterne del supermercato; era stata così avviata una meticolosa indagine, da parte degli investigatori della polizia, finalizzata alla ricerca di autovetture o soggetti sospetti in tutte le vie e le arterie principali che il ladro potesse aver percorso per allontanarsi o raggiungere la scena del crimine. Erano state censite tutte le targhe delle autovetture e dei motocicli transitati in quella fascia oraria nella zona di interesse investigativo.

Dopo molte ore di visione dei filmati e dopo aver incrociato i dati emersi dalle diverse banche dati a disposizione degli investigatori, gli agenti del commissariato si sono accorti che all’interno di una macchina transitata lungo la rotonda di Turigliano, in orario compatibile a quello della fuga del malvivente, si intravedeva un uomo con vestiti simili a quelli con cui era stato raffigurato il ladro all’interno del supermercato.

E' stato così diramato un avviso di ricerca sull’auto all'interno della quale si spostava l’uomo, riuscendo a intercettarlo nei pressi del casello autostradale dagli agenti della polizia, i quali lo hanno identificato in un cittadino di origine romena, pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio. Al momento del fermo è risultato ancora indossare gli stessi abiti utilizzati per la commissione del furto, di conseguenza per l’autore del delitto sono scattate le manette e l’immediata traduzione presso la casa circondariale più vicina, dovendo rispondere del delitto di furto con destrezza aggravato e di altri delitti per cui risultava già ricercato dalle autorità.