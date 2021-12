Cronaca



Donatori di musica: grande concerto di Simone Soldati e dell’orchestra del “Boccherini” all’ospedale Apuane

martedì, 21 dicembre 2021, 21:18

Donatori di musica nuovamente protagonisti all’ospedale Apuane, con un evento davvero straordinario, per chiudere la stagione musicale 2021 e per vivere pienamente l'atmosfera del Natale.

Nella hall della struttura di Massa si sono infatti esibiti ieri (lunedì 20 dicembre) Simone Soldati, pianista di fama internazionale, e l'orchestra dell'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, con il direttore Gian Paolo Mazzoli.

Il concerto - con musiche di Boccherini, Mozart e Leontovych - ha fatto vivere a tutti nuove e intense emozioni. Soldati e i musicisti del Conservatorio Boccherini, accogliendo generosamente l'invito dell'associazione benefica, hanno infatti donato musica ai pazienti, alle loro famiglie e al personale dell’ospedale Apuane.

“E’ una vera soddisfazione - ha sottolineato il direttore dell’Oncologia di Massa, Andrea Mambrini - poter ospitare artisti di questo livello. Grazie al loro gesto di solidarietà, ancora una volta la musica è stata protagonista di un evento importante per la nostra comunità e ha trasmesso un messaggio di benessere e di speranza per il futuro. Ringrazio il direttore sanitario dell'ospedale Apuane Giuliano Biselli, per averci concesso l'atrio dell'ospedale per continuare a donare momenti di rara bellezza ai nostri pazienti e al nostro personale sanitario, sempre e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid”.



Questi i componenti della grande orchestra del Boccherini che si sono esibiti ieri a Massa.

Violini primi: Luca Celoni, Maria Biagioni, Chiara Mura, Gertrud Niessen e Nancy Parra;

violini secondi: Alice Palese, Beatrice Giannini, Sofia Cesaretti e Chiara Bosco;

viole: Lam Chun Hin e Fabio Merlini;

violoncelli: Massimo Maffei, Aron Daci e Livia Civello;

contrabbasso: Pietro Incatasciato;

Oboi: Leonardo Lucchesi e Mattia Ciampi;

Corni: Lucia Bertini e Gianfranco Dini.

Donatori di Musica è una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. L’esperienza emotiva e umana dell’ascolto della musica dal vivo è infatti un diritto di tutti e in particolare di chi si trova ad affrontare situazioni critiche.

A Massa e Carrara l’associazione Donatori di Musica da anni offre momenti di svago e sollievo ai pazienti oncologici, alle loro famiglie e al personale sanitario.