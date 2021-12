Cronaca



Eleonora Coloretti nominata responsabile per la comunicazione dell'Indac

sabato, 4 dicembre 2021, 16:39

di paolo cucurnia

La restauratrice esperta d'arte e nostra concittadina Eleonora Coloretti è stata nominata responsabile per la comunicazione dell'Indac ed è attivamente intervenuta nell'ambito della presentazione della delegazione toscana dell'associazione, tenutasi giovedì scorso a Fiesole nella villa Le Coste.

La villa è attualmente sede della “Fondazione Museo” Primo Conti (Firenze 1900-Fiesole 1988).

Presente la Coordinatrice Nazionale Rosa Colucci in diretta streaming, l’omologo regionale toscano, avvocato Carlo Poli ha introdotto la relazione illustrando gli scopi e le intenzioni del Comitato Nazionale, che sono poi gli stessi di quello toscano: tutela e salvaguardia del Patrimonio artistico culturale italiano; è stato presentato un manifesto per la riscoperta e la rivisitazione degli spazi di arte contemporanea a Firenze ed ovviamente in tutta la Toscana. Si è sviluppato il concetto di come, attualmente, si dia spazio a personaggi alla moda e celebrati e di come non si sappia di avere in casa propria illustri sconosciuti o quasi, come Primo Conti che sono stati protagonisti della storia dell’Arte del Novecento.

Il coordinatore ha dato la parola all’avvocato Metello Favi ed infine alla delegata alla comunicazione Dott. Eleonora Coloretti: affermata restauratrice e donna di punta dell’Arte Apuana e nazionale.

Eleonora, nel sottolineare che villa LE COSTE, casa-museo di un grande Artista sconosciuto ai più, è stata oculatamente scelta come luogo significativo da cui lanciare un segnale forte e chiaro, ha ribadito che i punti cardine delle linee programmatiche del MANIFESTO sono: far riannodare, soprattutto ai giovani, i fili con la nostra Arte che, dopo averla insegnata al mondo, sembra ne abbiamo smarrito le tracce, sballottati da mode ed invaghiti da alcuni personaggi, magistralmente orchestrati sul piano commerciale, ma discutibili dal punto di vista artistico.

Insomma dal dopoguerra in poi, il Far West è sbarcato in Europa portando, col cinturone e la Colt nella fondina, il suo spregiudicato folclore, ma invece di fruire dell’innesto di nuovo sangue, il vecchio continente e l’Italia in particolare son rimasti inebetiti e sorpresi e, quasi vergognandosi della propria Arte, s’è scimmiottato la loro; che almeno aveva ed ha il carattere della genuinità.

Vogliamo esemplificare? A Carrara sono state fatte nel 2007 e 2010 due biennali di cui l’ultima era una cosa: tacciamo per amor di Patria!...; però le scuole vi sono state accompagnate: ad apprendere che cosa, non si sa!

La mostra di Cybei di quest’anno, primo direttore Accademia di Carrara, nostro scultore celebrato in tutta Europa che ha aperto sul neoclassicismo di cui Carrara vanta opere di Canova e Thorvaldsen, allestita con mille sacrifici e tra innumerevoli peripezie, non è stata ritenuta degna della visita della popolazione scolastica.

Eleonora Coloretti classe ’81, in possesso di un curriculum che comprende, appena laureata, il restauro dei lavori di Buonamico Buffalmacco, Andrea di Buonaiuto, Antonio Veneziano, Spinello Aretino, Taddeo Gaddi e Benozzo Gozzoli nella “Opera Primaziale Pisana”, e collaboratrice di nomi quali Antonio Paolucci e Gianluigi Colalucci è sinonimo di serietà e garanzia; l’opera cui si accinge è ardua ma lei è bravissima, non ci resta che augurarle: “ In bocca al lupo!”.