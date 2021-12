Cronaca



Fridays For Future Massa dopo la Cop26: "E ora?"

giovedì, 9 dicembre 2021, 13:41

Lo scorso novembre, a Glasgow, si è tenuta la Cop26, la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, definita da molti "l'ultima occasione a livello internazionale per stabilire delle misure forti nei confronti dei cambiamenti climatici".



"Come Fridays For Future Massa - spiega -, siamo scesi in piazza sia nella nostra città, che a Roma in occasione del G20, per fare più pressione possibile nei confronti delle istituzioni, e come noi, altre centinaia di migliaia di attivisti e attiviste in tutto il mondo hanno fatto lo stesso. Ogni COP ha obiettivi precisi, legati a quanto fatto nelle COP precedenti. La nota COP21 di Parigi del 2015, ad esempio, aveva l'obiettivo di fare approvare un nuovo grande accordo che stabilisse gli impegni tra 2020 e 2030 basati sui punti condivisi emersi nelle COP degli anni precedenti. Le COP successive invece hanno dovuto definire meglio alcuni degli obblighi citati nell'Accordo di Parigi, i meccanismi per verificarne il rispetto e altri aspetti per poterlo mettere in pratica.La COP26 in particolare aveva il compito di definire un metodo per assicurarsi che i paesi rispettassero gli impegni sulla riduzione delle emissioni di gas serra che hanno accettato di prendersi firmando l'Accordo di Parigi".



"Ma com'è andata questa Cop26? Con questa domanda in testa - afferma FFF -, abbiamo deciso di organizzare un incontro sul tema per discuterne con un esperto, Max Strata. Max Strata, si occupa di ecologia applicata e di temi ambientali dal 1989. Ha svolto in Italia e all'estero, l'attività di coordinatore di campi studio tra Associazioni internazionali di protezione ambientale, finalizzati alla conservazione naturalistica e allo sviluppo sostenibile. Consulente, insegnante, educatore, si occupa di ricerca, progettazione, formazione in materia di ecologia sociale, ecologia profonda e resilienza locale. Ha inoltre lavorato in progetti realizzati dal WWF, Enti Pubblici Locali, Parchi Nazionali e Regionali, ed ha operato per l'Autorità Giudiziaria contribuendo a strutturare numerose attività investigative in materia di reati ambientali. Collabora con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il Centro Ricerche Rifiuti Zero, con il nodo italiano del network Transition Towns e con Extinction Rebellion".



La conferenza si terrà venerdì 10 (domani pomeriggio), alle 17.30 presso la Mostra Permanente della Resistenza in rispetto alle normative vigenti in materia di Covid-19.