Gravi le condizioni di Anna Bigini a Cisanello

martedì, 14 dicembre 2021, 10:27

di donatella beneventi

Domenica scorsa, era stata data notizia di un incidente avvenuto in centro a Massa, nella zona del supermercato Conad di via Democrazia: la ferita è Anna Bigini, 63 anni, travolta da un'automobile e ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa con prognosi riservata per un vasto trains cranico.



La comunità massese è in stato di choc e in particolare, il mondo della cultura, essendo Anna, la proprietaria di una notissima libreria Libri in Armonia, molto attiva nella diffusione della lettura e organizzatrice di incontri letterari di rilievo, con autori di fama nazionale, sia all'interno dei locali della libreria, che in collaborazione con il Montanelli Café. Alcuni messaggi di vicinanza stanno comparendo sui social, fra questi, quello dello scrittore Alessio Biagi, che presenterà il suo libro il prossimo 18 dicembre, è che, non solo non annullerà l'evento, ma invita le persone a continuare a frequentare la libreria, luogo vitale per Anna e la sua famiglia.



"Sono momenti di apprensione. Anna è più d'una libraia, è parte della famiglia. Sono costantemente in contatto con la famiglia e ieri sono stato a "casa" in libreria (aperta) da Stefania. Anna ha proprio il carattere della loro libreria: indipendente, tenace, inaffondabile, cocciuta e come Libri In Armonia che ha superato momenti terribili in questi anni sono certo che pure Anna lo farà.Nel frattempo possiamo mandarle la Nostra energia. Affolliamo la libreria nelle prossime settimane. Facciamo che quando tornerà a casa sappia quanto questa città le sia vicina e in debito di riconoscenza. Entrate nel mondo di Anna, state tra i libri perché è tra i libri che la vedremo tornare. Stefania mi ha chiesto di fare la presentazione che per ora rimane in programma per il 18 dicembre ore 17:00 da Montanelli Café. Conoscendo benissimo quella "Testona" sono sicuro che s'incazzerebbe da matti se la annullassi. Vi terrò comunque aggiornati".



Si attendono quindi notizie sul suo stato di salute, la Gazzetta di Massa e Carrara si stringe intorno alla sua famiglia, formulando gli auguri di una veloce ripresa.