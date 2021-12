Cronaca



Ha chiuso i battenti la mostra "Massa anni '50"

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:38

Domenica 5 ha chiuso i battenti la mostra "Massa anni '50", una selezione di immagini del fotografo Andrea Leone che Franco Frediani, il curatore dell'evento patrocinato dal Comune di Massa, ha voluto offrire alla cittadinanza. In oltre 300 fotografie i visitatori hanno potuto percorrere quegli anni, anni della ricostruzione di una città che risorgeva a nuova vita dopo i danni inferti dal secondo conflitto mondiale. Dopo il tutto esaurito nel giorno inaugurale, l'affluenza del pubblico ha in parte tradito le aspettative. E' mancata infatti la partecipazione dei più giovani. Le scuole in questo hanno brillato e l'alibi del covid ha giocato il suo ruolo. Spiace constatare lo scarso interesse alla conoscenza del nostro passato. Come diceva il grande giornalista Indro Montanelli "Chi ignora il proprio passato, non saprà mai nulla del proprio presente" e Frediani aggiunge : su quali basi i giovani potranno impostare il proprio futuro? Forse dando due calci al pallone, come avveniva giornalmente all'ingresso della mostra, contro la facciata della villa della Rinchiostra, presa a bersaglio per far rimbalzare la palla? Certo non bisogna generalizzare ma certi comportamenti fanno pensare...