Cronaca



I doni dei folletti agli ospiti del Regina Elena. Vigilia di Natale col sorriso grazie all'Ada

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:48

Una vigilia di Natale speciale per gli ospiti della casa di riposo Regina Elena di Carrara. Il 24 dicembre la presidente di Ada Carrara, Laura Menconi, ha infatti portato in dono agli anziani i regali preparati dagli oltre 20 magici 'folletti' che hanno partecipato all'iniziativa di fine novembre 'AAA cercasi apprendisti di Babbo Natale' organizzata dall'Associazione per i diritti degli anziani in collaborazione con la Pro Loco di Avenza nei locali messi a disposizione dalla parrocchia di Avenza. Per l'occasione i bambini, vestiti da folletti di Babbo Natale, si erano messi all'opera coordinati dalle maestre Bruna Pisciotta e Caterina Collavoli, per creare qualcosa di magico, i regali per gli anziani: piccoli alberelli di Natale, calze e altri oggetti tipici della festa. Per tutti loro una bella merenda e un attestato di apprendista elfo per un giorno. Piccoli pensieri, fatti col cuore, che alla Vigilia hanno donato qualche ora di gioia e serenità agli anziani del Regina Elena: si sono sentiti meno soli e i regali colorati sono riusciti a portare un bel sorriso sul volto e negli occhi degli ospiti della struttura. Un'iniziativa che ha concluso, ma solo per ora, il tour di Natale dell'Ada di Carrara in viaggio fra le persone più fragili e sole. "Non appena possibile riprenderemo i laboratori con i bambini e le visite in queste strutture dove si trovano anziani e persone fragili che hanno davvero bisogno di un piccolo dono, anche solo un sorriso, per rallegrare le loro giornate e fargli sentire più amati", conclude la presidente Menconi.