Cronaca



I doni dell'Aias agli anziani di Fosdinovo: Ada consegna i regali alla San Remigio

giovedì, 23 dicembre 2021, 14:35

E' un viaggio per consegnare doni natalizi quasi 'porta a porta' quello dell'Associazione per i diritti degli anziani, Ada di Carrara e Fosdinovo. Un piccolo treno della solidarietà che fa tappa nelle strutture che ospitano le persone più fragili e sole per portare un momento di sollievo e conforto, con un piccolo pensiero e un grande sorriso. Dopo la visita all'Aias di Marina di Massa, lunedì la presidente Laura Menconi ha raggiunto gli anziani della casa di riposo San Remigio di Fosdinovo, accompagnata dal consigliere regionale Giacomo Bugliani e dagli assessori della città, Antonio Moriconi e Paola Galiati.



"Siamo stati i primi a entrare nella struttura da quando è scoppiato il Covid e infatti lì nessuno si è mai ammalato – sottolinea Menconi -. Siamo stati accolti con il sorriso negli occhi dagli anziani e dal personale. Abbiamo donato dei panettoni, i cioccolatini ma soprattutto i pensierini realizzati dagli ospiti del centro Aias di Marina di Massa: dei barattoli con dentro delle natività con le lucine, oppure bamboline come addobbi natalizi. Nel 2022 il mio impegno è quello di tornare più spesso a Fosdinovo, avvicinarmi agli anziani del comune che hanno tanto bisogno di supporto".



"Un grazie di cuore all'associazione Ada e alla sua presidente Laura Menconi che mi ha dato la possibilità di fare visita, assieme agli amici e assessori Antonio e Paola, alla Casa di accoglienza San Remigio di Fosdinovo – sottolinea Bugliani -. Donare dei cioccolatini e sentir dire da una delle ospiti della struttura 'Non ho mai passato un Natale tanto ricco!' è stato un momento di vera commozione". Prossima tappa dell'Ada la casa di riposo Regina Elena di Carrara dove porterà i doni realizzati dai piccoli folletti di Babbo Natale.