I lavoratori sospesi manifestano a Massa

martedì, 21 dicembre 2021, 13:42

Il gruppo che si firma “Unione per i lavoratori sospesi” ha organizzato una manifestazione mercoledì 22 dicembre ore 15 in piazza Palma a Massa.

“Se credi che sospendere i lavoratori della scuola non vaccinati non serva ad evitare la didattica a distanza, se credi che lasciarli senza stipendio sia un provvedimento ingiusto e sproporzionato partecipa alla lezione pubblica sul tema dell’inclusione”: questo è il motto che si legge nell’invito a partecipare.

“In questi mesi – si legge in una nota diramata dal gruppo - si è aggirato uno spettro nella scuola italiana: lo spettro dell’insegnante non vaccinato. Siamo diventati spettri agli occhi della maggioranza dei nostri colleghi e delle nostre colleghe, presenze non contemplate, incidenti di percorso, e in questo assordante silenzio è palpabile il misto di accusa e di disprezzo. Eppure ci siamo, con la nostra scelta diversa: chi per problemi di salute non riconosciuti dall’esenzione, chi perché legittimamente dubbiosa/o in merito a importanti reazioni, chi per convinzione personale”.

“A dicembre – prosegue il gruppo - molti di questi docenti e ATA saranno sospesi, senza stipendio né altro tipo di sostegno economico, perché rifiuteranno di sottoporsi al vaccino; molti altri, impossibilitati a perdere la retribuzione, si vaccineranno e lo vivranno come una violenza fatta sul loro corpo.

Prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, siamo state/i costrette/i ad ottenere un lasciapassare, subordinato ad un tampone nasofaringeo ogni 48 ore a 15 euro l’uno, per poter svolgere il nostro lavoro, per poter esercitare il nostro diritto al lavoro; abbiamo chiesto che almeno i tamponi fossero gratuiti, ma non ci è stato concesso, in qualche modo dovevamo essere punite/i. Ma un diritto quando è subordinato ad un obbligo, per di più a pagamento, si può ancora definire tale? Questa domanda cade nel vuoto, trova un muro di indifferenza all’interno di quella “buona scuola” che dovrebbe insegnare l’ascolto, l’inclusione, il rispetto delle differenze”.

Ed ancora: “Ormai è palese come i contagi aumentino fra tutti, vaccinati e non, che le classi stiano andando in quarantena comunque, che i problemi della scuola non siano il personale o gli studenti non vaccinati.

Se veramente la scuola è un luogo privilegiato di contagio, tanto da chiudere le scuole in presenza di contagi (cosa che non avviene per nessun altro luogo produttivo), cosa ha fatto il governo dopo ormai due anni di pandemia, per mettere in sicurezza le scuole? Per evitare, non soltanto a parole, che i ragazzi fossero nuovamente costretti alla DAD?

Nulla! Stessi parametri per il numero di alunni per classe, nessun intervento strutturale per garantire spazi più ampi e più sicuri, nessun piano di assunzione straordinario per garantire lo sdoppiamento delle classi; anzi, nella legge di bilancio non sono previsti finanziamenti per prorogare i “contratti covid” del personale ATA, costringendo così le scuole a rivedere i piani orari che si erano dati ad inizio anno”.

Infine, altro problema: “trasporto pubblico è stato potenziato solo lo scorso anno e, inutilmente, visto che dopo aver predisposto l’implementazione degli autobus la maggior parte delle classi degli istituti superiori sono entrate in DAD. Inoltre, di fatto, negli autobus e nelle metropolitane non c’è mai stato il distanziamento tra i passeggeri. Attualmente, i pendolari e gli studenti delle superiori (gli unici che usufruiscono del trasporto pubblico, in quanto per gli ordini di scuola inferiore esiste il trasporto

scolastico) se non sono vaccinati o non in possesso di tampone, non ne possono usufruire. È questo il modo di risolvere il problema dei contagi?”.