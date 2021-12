Cronaca



Il capitano Stefano Di Vozzo nuovo comandante della sezione operativa navale della guardia di finanza

giovedì, 2 dicembre 2021, 09:25

Presso la caserma “Finanziere Emilio Rossi”, sede della Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando tra il luogotenente cariche speciali Bernardo Boni (cedente) ed il capitano Stefano Di Vozzo (subentrante).



L’evento, contenuto per motivi di distanziamento, presieduto dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale – Ten. Col. pil. Emiliano Rampini - ha visto la partecipazione di una ristretta rappresentanza di militari in servizio presso la sede navale. Il nuovo Comandante ha 30 anni, coniugato, dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e aver conseguito la laurea in “Scienze Economiche e Sicurezza Finanziaria”, è stato assegnato, quale primo incarico, alla Stazione Navale di Manovra di Messina, quale Comandante del Guardacoste G.126 “Finanziere De Rosa” e, successivamente, del Pattugliatore multiruolo P.02 “Monte Cimone”. L’Ufficiale ha svolto delicate e complesse operazioni aeronavali negli scenari più sensibili in tema migratorio e di traffici illeciti e incarichi di supporto a diverse operazioni di cooperazione internazionale sotto l’egida dell’Agenzia Europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’UE (FRONTEX), a difesa degli interessi nazionali e comunitari.



Il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale ha rivolto, in primis, parole di apprezzamento al Luogotenente CS Boni per la professionalità, l'impegno dimostrato e la serietà in questi anni di costante presenza presso il Reparto Navale elogiandolo per i numerosi risultati di servizio conseguiti e ha rivolto, altresì, un augurio per il nuovo e delicato incarico al nuovo Comandante auspicando una sempre maggiore sinergia con le Istituzioni locali per migliorare ulteriormente il lavoro fino ad ora svolto a presidio del territorio e a tutela della legalità economico/finanziaria.