Il ringraziamento dell’Unione dei Comuni al mondo del volontariato

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:10

“Cosa sarebbe una comunità senza il volontariato? E che cosa sarebbe accaduto se durante la pandemia nessuno, ma proprio nessuno, fosse stato disponibile a prestare il proprio aiuto e le proprie forze nei servizi di soccorso e protezione civile? Non vogliamo neppure pensarlo, ma è giusto restituire a chi lo ha fatto la nostra gratitudine”.

È con questo spirito che l’Unione dei comuni, nelle persone del presidente Roberto Valettini e dell’assessore alla protezione civile Matteo Mastrini, si appresta a ricambiare il grande gesto di solidarietà a nome di tutta la comunità, dando appuntamento domenica 19 dicembre alle ore 15 presso la sala consigliare del comune di Aulla.

“Dopo molti mesi di impegno, sia nella distribuzione delle mascherine, sia nella spesa a domicilio, le associazioni di volontariato della Lunigiana meritavano di essere ringraziate ufficialmente dalle istituzioni. – ha dichiarato Mastrini - Anche in queste settimane, con la loro presenza al maxi Hub di Carrara, garantiscono un contributo fondamentale alla campagna vaccinale. Una generosità, la loro, che non ha confini”.



“Il volontariato è fondamentale per una comunità – ha aggiunto Valettini - e noi abbiamo avuto un esempio eccellente di assistenza solidale da parte delle associazioni del territorio. È giusto che a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano per noi ogni giorno, venga riconosciuta questa dedizione che non può e non deve essere data per scontata”.

Mi.Ca.