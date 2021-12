Cronaca



Inaugurata panchina rossa contro la violenza

mercoledì, 15 dicembre 2021, 21:31

“L’amore non è mai violenza” è il grido degli studenti dell’istituto alberghiero e della primaria di Casone di fronte alla panchina rossa inaugurata ieri sul lungomare davanti alla scuola con il lancio di palloncini rossi.



E’ la decima delle panchine installate sul territorio comunale grazie al progetto “Panchina rossa – no violenza” partito oltre un anno fa dalle associazioni culturali Eventi sul Frigido, Insieme e Rete antiviolenza Massa al fine di promuovere l’educazione al rispetto e alla non violenza. La panchina rossa di ieri è stata richiesta dalla Proloco Partaccia con la collaborazione di Ageparc e il Comitato alluvionati Casone Ricortola Bondano Partaccia. L’evento è stato avallato anche a livello istituzionale con la presenza di Comune, Provincia e Regione Toscana. Insomma, tante persone unite per un solo scopo: basta alla violenza. Hanno aperto la mattinata gli studenti dell’alberghiero, accompagnati dalla dirigente Silvia Bennati e alcune prof, con alcune toccanti letture passando poi la parola agli alunni della primaria di Casone: una dimostrazione di come la scuola sia molto attiva e impegnata sul fronte della non violenza. Ha introdotto la nostra collega, Angela Maria Fruzzetti, che ha promosso il progetto sul territorio con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa. La consigliera di parità della provincia di Massa Carrara, Diana Tazzini, ha evidenziato il valore delle differenze di genere elogiando il coinvolgimento della scuola. Soddisfatto il sindaco Francesco Persiani: “Mi fa piacere essere qua per inaugurare un’altra delle panchine rosse, simbolo che unisce la comunità, la scuola, il territorio. La violenza sulle donne è un tema di grande attualità derivato da una sub cultura che va avanti da anni e che oggi con queste iniziative tendiamo a contrastare. Le istituzioni devono essere vicine a questi momenti per rappresentare l’unità di intenti da parte di ognuno”. E ha aggiunto: “Auspico che il prossimo presidente della Repubblica possa essere donna: un bel segnale per superare quel senso di maschilismo in cui l’uomo deve dominare ed essere prevaricatore. Siamo tutti uguali, ognuno con le proprie capacità”. Il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, ha elogiato l’ impegno della scuola sull’educazione al rispetto del prossimo e alla lotta alla violenza di genere. “Anche la scuola ha la responsabilità della formazione di generazioni capaci di far si che non ci sia più bisogno di panchine rosse. Questa panchina di fronte al mare, davanti a una scuola rimarrà per tutti noi un monito”. Fruzzetti ha portato il saluto di Daniele Tarantino e ha colto l’occasione di annunciare al sindaco la proposta avanzata da un gruppo di avvocate per collocare una panchina rossa all’ingresso del tribunale di Massa: un simbolo denso di significato che lascia spazio a profonde riflessioni.