La difficile assistenza al figlio affetto da malattia rara: “Tre mesi per una carrozzina”

giovedì, 23 dicembre 2021, 10:02

di michela carlotti

“Se devo portare mio figlio a fare una visita, a metà del percorso tra il parcheggio e lo studio medico si ferma perché non riesce a proseguire e mi chiede di essere preso in braccio. Ormai pesa venti chili: io lo prendo per evitare di farlo stancare troppo, ma se avessi un aiuto sarebbe meglio”. Una testimonianza toccante quella di mamma Paola nel raccontare la fatica del figlio G., di cinque anni, a fare anche piccoli tratti a piedi.

La malattia rara che lo affligge dalla nascita, lo porta ad avere problemi muscolari, con facile affaticamento fisico: “Mio figlio ha un’iperlassità ai legamenti, un ipotono soprattutto a livello del tronco. Fa fatica a fare tante piccole cose della vita quotidiana: anche masticare. Fino all’anno scorso non riusciva nemmeno a tossire”. Non solo. Tanti altri problemi che messi insieme pesano come un macigno.

G. è seguito a livello medico-specialistico su diversi fronti: presso l’istituto di alta specializzazione per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, IRCCS Stella Maris di Pisa, ma anche presso l’Ospedale Maggiore di Parma per il problema gastroenterologico, e presso l’ospedale Gaslini di Genova per un’ipermetropia importante.

Ma il punto dolente per mamma Paola è la burocrazia. Lei racconta di una serie di tribolazioni nell’accesso ai servizi sanitari, che da anni le rendono complicata la già difficile assistenza al figlio. “G. ha bisogno di diversi ausili, ma la fornitura non è immediata e neppure avviene in tempi ragionevoli”. Paola riferisce che per avere qualsiasi ausilio, deve farne richiesta con almeno tre mesi di anticipo.

Una burocrazia lenta, aggravata dal trasferimento dell’ufficio protesico aziendale Usl che fino a tre anni fa aveva una sua sede anche in Lunigiana mentre poi è stato accorpato all’ufficio di piazza Sacco e Vanzetti a Carrara che svolge funzioni per tutta la provincia.

“La domanda per gli ausili – spiega Paola - posso farla anche al Cup del distretto Asl di Aulla che poi la trasmette a Carrara. Ma può succedere, com’è successo, che in questo iter vada persa. Da quella volta, preferisco portare personalmente a Carrara le domande e consegnarle direttamente all’ufficio incaricato, senza fare troppi passamano”.

Ora G. sta aspettando di ricevere una carrozzina pediatrica: “Ho fatto richiesta ad inizio ottobre, ormai siamo a Natale e la stiamo ancora aspettando. Non lo trovo giusto”.

Un disagio particolarmente sentito, in quanto vissuto in prima persona e nel quale narrazioni si sommano, ingigantendo i contorni di un quadro già molto complesso: dagli interrogativi sulla programmazione degli interventi assistenziali scolastici per l’assegnazione delle misure di sostegno agli alunni disabili alla criticità legata ad una ridotta assegnazione di ore di interventi specifici come logopedia e psicomotricità.

“Sono anni che conosco Paola. – spiega Federica Fumanti, portavoce capodipartimento regionale Lega per la disabilità – Il disagio che descrive è reale e assolutamente comprensibile. Assieme all’intero dipartimento regionale, che vede come referente l’avvocato Pierfrancesco Angelini, cercheremo di sensibilizzare il consiglio regionale con un’apposita mozione, poiché ci sono ancora tante cose da cambiare nel mondo della disabilità in toscana. Uno degli obiettivi che ci siamo posti, è la revisione della legge regionale del 1985 sulle ore globali di riabilitazione funzionale che è a tutt’oggi assolutamente inadeguata a supplire ai bisogni delle persone con disabilità”.