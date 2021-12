Cronaca



La fiera di Sant'Andrea: poche luci, ma la tradizione continua

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:31

di donatella beneventi

La gara fra chi ha le luminarie più belle è iniziata da giorni: Sarzana, Massa, Forte dei Marmi e Pietrasanta sono pronte, i social impazziscono di foto e qualche commento al vitriolo, perché comunque c'è sempre qualcuno scontento e sarà che il covid ci ha avvelenato abbastanza la vita, ma le luminarie quest'anno trasbordano di voglia di festa.



A Carrara, si è visibilmente in ritardo: poche luci in alcune strade del centro storico, pagate dai commercianti, nemmeno tutti, alcuni si sono tirati indietro e fatto sta che ieri, la fiera per la ricorrenza di Sant'Andrea, non ha segnato, come da tradizione, l'accensione, però, a fronte di questa mancanza, il centro era vivo, allegro, perfino piacevole.



Ve lo dico sinceramente, la giornalista va in giro a raccogliere notizie possibilmente negative, perché si sa che tirano di più delle buone, la polemica è pepata, ma in questo caso, quello che ho visto era una comunità che voleva semplicemente godersi una giornata di festa, fra zucchero filato, dolcetti, panini con la porchetta e magari qualche cosina acquistata dai banchetti.



Certo, qualche suggerimento all'attuale amministrazione è stato dato : c'è chi ha detto che, dal momento che si è in ritardo con il Natale, bisognerebbe azzerare il pedaggio dei parcheggi come a Marina di Carrara e ad Avenza, altri hanno lamentato del vuoto totale nella zona del Duomo e in altre zone della città antica.



A Plebiscito, il mercatino allestito è artigianale e la bella idea è stata quella di organizzare una zona per i bambini, con gonfiabili e giochi da fare tutti insieme.



A fare un giro per il centro, uno si domanda come fa a non decollare, cosa manca per fare il grande passo : eppure, Carrara pullula di arte ovunque, per tutti i gusti, dalla più accessibile e popolare, a quella più colta e ricercata, il suo reticolo di vicoli avrebbe bisogno di poco, per essere alla pari di altri, magari meno suggestivi, ma che si sono "venduti bene": il prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative e inizierà, è già iniziato, il mantra delle grandi promesse, di cambiamenti epocali, di rivoluzioni ideologiche.



Forse Carrara, ha semplicemente bisogno di fare dei programmi, di vedersi calata nel futuro e di non rinchiudersi dentro ad un passato che non può più tornare, ha bisogno di un tipo d'amore che sa fare anche scelte scomode per il suo bene.



Si accenderanno le luci di Natale prima o poi, si devono anche accendere quelle del futuro di questa città bistrattata.