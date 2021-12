Cronaca



Le organizzazioni sindacali non stipuleranno il contratto collettivo con il comune di Massa

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:10

In una nota stampa, il comune di Massa annuncia che, nonostante le numerose riunioni per arrivare ad un accordo, le organizzazioni sindacali non stipuleranno il contratto collettivo decentrato integrativo con il comune.



Nel comunicato, l'amministrazione fa presente che "si è resa disponibile ad individuare una soluzione condivisa sull'unico argomento divisivo tra le parti e cioè la modifica "del tutto legittima" sui criteri per le progressioni economiche orizzontali, oltre ad incrementare le risorse per le progressioni orizzontali nell'anno 2021, raddoppiandole da 45 mila euro a 90 mila euro.



A seguito dell'Assemblea del personale - continua - tenutasi in data odierna, le OO.SS. hanno deciso di non sottoscrivere il contratto decentrato 2021, con conseguente impossibilità di erogare somme consistenti al personale a titolo di trattamento accessorio. E' da verificare se ciò impedisca anche di utilizzare le risorse di parte variabile quantificabili in circa 200 mila euro".



Il comune, si rammarica del fatto che questa decisione comporterà che il personale non potrà usufruire di dette somme e che la questione verrà vagliata da un esperto esterno.



"L'amministrazione - continua - pur con alcune diversità di vedute con i sindacati, aveva messo sul piatto ingenti somme per riconoscere le professionalità all'interno dell'Ente. Incredibilmente però alcune sigle sindacali, propugnando tesi che nulla avevano a che fare con le materie oggetto di contrattazione e, in alcuni casi, con argomentazioni addirittura politiche, sono riuscite a far sì che le somme destinate al personale non potranno venire erogate, a svantaggio di tutti i dipendenti comunali. Dispiace constatare - conclude - altresì che venticinque dipendenti comunali abbiano segnato il destino economico di tutto il personale dell'ente, portando tra l'altro un risultato che sindacalmente sembra in antitesi con il principio di tutela dei lavoratori e delle loro professionalità. Ma questi sono i fatti. Per quanto sarà possibile queste risorse verranno quindi destinate ad interventi e progetti che andranno a vantaggi dell'intera collettività".