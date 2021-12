Cronaca



Natale solidale: Aism ringrazia i sostenitori della raccolta fondi

venerdì, 24 dicembre 2021, 14:40

La Sezione Provinciale AISM di Massa Carrara ha aderito alla campagna nazionale di Raccolta Fondi "Il Pandottone di AISM". Attraverso una donazione minima di 10 euro si poteva scegliere tra un Panettone e un Pandoro da 500 grammi, prodotti della Pasticceria Bonifanti. Una buona e dolce azione che fa anche del bene perché aiuta la lotta alla sclerosi multipla. Infatti, attraverso le proprie offerte è stato possibile contribuire alla ricerca scientifica e alle attività di supporto per le persone con sclerosi multipla sul territorio e le loro famiglie.



L'AISM di Massa Carrara ringrazia calorosamente tutti i volontari che hanno supportato questa vendita benefica e tutte le aziende che hanno aderito all'iniziativa e aiutato l'associazione. In particolare Cooperativa Lorano, Cooperativa Canalgrande, BM Ricambi, Autofficina Bertoli, Barattini Marmi, Cave Lazzareschi, l'Idraulica di Bertolini Matteo e Iardella Franco.



La Sezione Provinciale AISM di Massa Carrara è presente sul territorio dal 1997. Si trova in Viale XX Settembre 1 a Carrara (Ex Mattatoio, dietro il Centro per L'Impiego) ed è possibile contattare l'ufficio attraverso la mail aismmassacarrara@aism.it oppure telefonicamente al 0585 872052 o 331 6708932.



La Sclerosi Multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM in Italia, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E' la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L'Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l'anno il costo sociale medio della malattia. E' una grande emergenza sanitaria e sociale.



L'AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l'unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.